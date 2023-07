Mondelez: Analysten nennen 74,71 EUR als Kursziel

Die Aktie von Mondelez wird nach dem Urteil von Experten momentan nicht so bewertet, wie sie es verdient. Das wahre Kurspotenzial liegt bei +10,80% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 3. Juli 2023 stieg der Wert um +0,78%

• Das aktuelle Kursziel für Mondelez beträgt 74,71 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18

Am gestrigen Handelstag legte Mondelez an der Börse um +0,78% zu. Damit ergab sich im Verlauf der letzten fünf Handelstage – also einer ganzen Woche – eine Performance von -0,04%. Der Markt zeigt sich zurzeit relativ neutral eingestellt.

Ob die Bankanalysten mit diesem Ausgang gerechnet haben? Die Stimmung unter ihnen ist jedenfalls einhellig.

Aktuell geht man davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für Mondelez bei 74.71 EUR liegt.

Im Durchschnitt sind Fachleute davon überzeugt, dass die Aktie in Zukunft...