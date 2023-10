Mondelez: Aktie wird unterschätzt - Kursziel 78,92 EUR

Die Mondelez-Aktie ist der Meinung von Analysten nach aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 78,92 EUR – ein Potenzial von +19,76% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Mondelez: Anstieg um +0,36% am 02.10.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating von 4,23

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +72,73%

Am gestrigen Handelstag stieg die Mondelez-Aktie um moderate +0,36%. In den vergangenen fünf Tagen fiel sie jedoch um -1,31%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Das durchschnittliche Kursziel für Mondelez liegt bei 78,92 EUR. Dieser Einschätzung teilen insgesamt elf Analysten mit einem “starken Kauf” Rating sowie fünf Optimisten mit einem “Kauf”-Rating. Sechs Experten haben sich als neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating für die Aktie liegt...