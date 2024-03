Mondelez Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten zwei Wochen wurde Mondelez von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Jedoch wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Zusammen ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,63 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Wer aktuell in die Aktie von Mondelez investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,32 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,89 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Laut Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 9 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Mondelez liegt im Durchschnitt bei 82,88 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 15,93 Prozent entspricht. Dafür gibt es das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

Sollten Mondelez Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mondelez jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mondelez-Analyse.

Mondelez: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...