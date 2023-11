Mondelez: Aktie unterbewertet - Kursziel 69,13 EUR

Die Aktie von Mondelez ist laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,13 EUR und bietet damit ein Potenzial von +5,87%.

• Mondelez verzeichnete eine leichte Abnahme von -0,01% am 28.11.2023

• Mittelfristiges Kursziel für Mondelez beträgt 69,13 EUR

• Guru-Rating für Mondelez bleibt mit einem Wert von 4,38 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +0,71%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

