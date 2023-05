Mondelez: Aktie unterbewertet - Kursziel 68,86 EUR

Bankanalysten sind derzeit der Überzeugung, dass die Aktie von Mondelez nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt 68,86 EUR und liegt somit um -3,11% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 10.05.2023 legte Mondelez um +0,05% zu

• Guru-Rating bleibt bei 4,29

• Optimistischer Ausblick mit einem Anteil von 79,17%

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein positiver Trend beobachtet werden (+1,29%). Die Analysten gehen demnach optimistisch in die Zukunft und empfehlen die Aktie zum Kauf (12 Stimmen). Weitere elf Experten sehen das Wertpapier ebenfalls positiv und vergeben eine Kaufempfehlung ohne Euphorie. Fünf Analysten positionieren sich neutral und vergeben ein “halten”-Rating. Niemand teilt jedoch die Meinung einer Verkaufsempfehlung.

Das Guru-Rating zeigt weiterhin einen starken Kauf an.

Anleger...