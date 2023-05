Mondelez: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 68,48 EUR

Laut Analysten ist die Bewertung der Mondelez-Aktie derzeit nicht adäquat.

Das wahre Kursziel liegt um -2,63% unter dem aktuellen Preis.

• Gestern legte die Mondelez-Aktie um +0,30% zu

• Das Kursziel von Mondelez beträgt 68,48 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

Mondelez konnte gestern eine positive Entwicklung von +0,30% am Finanzmarkt verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +0,27%, was auf ein relativ neutrales Marktumfeld schließen lässt.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten haben könnten, sind sie im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 68,48 EUR liegt. Sollten sie damit Recht behalten würde dies ein Verlustpotenzial in Höhe von -2.63 % bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den...