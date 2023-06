Mondelez: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 74,49 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Mondelez am Finanzmarkt verzeichnete eine negative Entwicklung von -0,88%. In der vergangenen Handelswoche wurden insgesamt Verluste in Höhe von -1,31% aufgeführt. Die Marktlage scheint somit pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 74,49 EUR und zeigt ein Potenzial für Investoren in Höhe von +12,18 %. Es gibt jedoch einige Analysten mit einer gegenteiligen Meinung nach der jüngsten Kursentwicklung. Von den insgesamt 21 Bankanalysten empfehlen zehn die Aktie als “starken Kauf”, fünf bewerten sie als “Kauf”. Fünf Experten sprechen sich neutral aus und nur einer rät zum “Verkauf”. Somit sind 71,43 % der Analysten optimistischer eingestellt.

Zusätzlich ist das vorherige Guru-Rating unverändert bei einem Wert von 4,14 geblieben.