Mondelez: Aktie hat ein Kurspotenzial von +8,89% - Kursziel bei 73,70 EUR

Die Mondelez-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,70 EUR, was einem Potenzial von +8,89% entspricht.

• Am 26.07.2023 stieg die Mondelez-Aktie um +0,47%

• Guru-Rating bleibt mit 4,18 unverändert

• Derzeit empfehlen 72,73% der Analysten den Kauf der Aktie

Am gestrigen Tag legte die Mondelez-Aktie am Finanzmarkt um +0,47% zu und zeigt somit eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (+1,18%). Die Stimmung am Markt ist momentan recht optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel für Mondelez beläuft sich auf 73,70 EUR laut Bankanalysten. Sollte das eintreffen hätten Investoren ein Potenzial von +8,89%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen elf Experten einen starken Kauf und fünf...