Mondelez Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Mondelez hat in den letzten Tagen ein Kursniveau von 73,08 USD erreicht, was +3,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +2,21 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Mondelez insgesamt 11 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Es gab 11 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 79,7 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,06 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Mondelez in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt der RSI für Mondelez 40,63 bzw. 43,83 Punkte, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Aktie der Mondelez aktuell als "Neutral" bewertet wird.

