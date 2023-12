Mondelez Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktien von Mondelez werden derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut Experten etwa 3,74% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Mondelez

Am 14.12.2023 verzeichnete die Mondelez-Aktie eine Kursentwicklung von -0,23%. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs liegt das Kursziel für Mondelez weiterhin bei 70,09 EUR. Das sogenannte Guru-Rating, das die Aktienperformance bewertet, bleibt konstant bei 4,52.

Analystenmeinungen

Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine Gesamtperformance von +2,61%. Diese positive Entwicklung hat zu einer relativ optimistischen Marktstimmung geführt. Einige Analysten sind überrascht von dieser Entwicklung, da sie eine solch positive Performance möglicherweise nicht erwartet hatten.

Aktuell liegt das Kursziel von Mondelez bei 70,09 EUR, was einem mittelfristigen Kurspotenzial von +3,74% entspricht. Während 15 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 8 weitere Analysten die Mondelez als Kauf an, jedoch nicht in gleichem Maße. 2 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt zeigen sich also 92,00% der Analysten weiterhin optimistisch hinsichtlich der Mondelez-Aktie.

Abschließende Bewertung

Das positive Kurspotenzial und die optimistische Einschätzung der Analysten werden ergänzt durch das Guru-Rating, das weiterhin auf einem positiven Trendniveau liegt. Die aktuelle Entwicklung der Mondelez-Aktie ist also ein wichtiger Faktor für Anleger, die auf der Suche nach potenziell vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten sind.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Mondelez-Analyse von 14.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mondelez jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mondelez Aktie

Mondelez: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...