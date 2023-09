Mondelez: Aktie mit Kurspotenzial von über 20%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Mondelez-Aktie am Finanzmarkt eine leichte Steigerung von +0,01%. Die vergangenen fünf Handelstage haben jedoch einen Rückgang um -0,44% aufgezeigt. Trotz dieser Entwicklung sehen Analysten die Aktie als unterbewertet an.

• Am 29.09.2023 stieg der Kursumlauf um +0,01%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 78,84 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 4,23

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Mondelez auf 78,84 EUR geschätzt – ein Potenzial von über +20%, sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten. Von den insgesamt elf Bankanalysten empfehlen neun die Aktie zum Kauf oder halten weiterhin daran fest.

Trotz des neutralen Trends in den vergangenen Handelstagen sind viele Experten optimistisch und glauben an eine positive Prognose für die Zukunft der...