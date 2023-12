Mondelez Aktie: Eine Überraschende Entwicklung!

Die aktuelle Kursentwicklung der Mondelez-Aktie hat die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf etwa 6,34% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.12.2023 verzeichnete die Mondelez-Aktie einen Rückgang von -1,47%. Insgesamt summiert sich die Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage auf +0,99%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt