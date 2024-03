Mondelez Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die aktuelle Kursentwicklung der Mondelez-Aktie wirft Fragen auf, doch Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel liegt um +6,80% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Kursentwicklung von Mondelez

Am 25. März 2024 verzeichnete die Mondelez-Aktie einen Rückgang um -2,14% am Finanzmarkt. Dies führte zu einem Gesamtverlust von -1,94% in den vergangenen fünf Handelstagen, was die aktuelle pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Kursziel und Analystenbewertung

Das Kursziel von Mondelez liegt derzeit bei 69,95 EUR, und Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +6,80%. Von 16 Analysten wird die Aktie als starker Kauf eingestuft, während 7 weitere Analysten sie als Kauf einstufen. Lediglich 3 Experten geben eine neutrale Bewertung ab, was bedeutet, dass +88,46% der Analysten trotz der aktuellen Kursentwicklung optimistisch sind.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt die positive Einschätzung und bestätigt die Potenzialaussichten der Mondelez-Aktie.

Die kurzfristige Kursentwicklung mag zwar pessimistisch wirken, aber die Analysten sind zuversichtlich, dass die Aktie trotzdem ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Prognosen bewahrheiten werden, doch die aktuellen Einschätzungen geben Anlegern einen klaren Hinweis auf die langfristige Attraktivität der Mondelez-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Mondelez-Analyse von 27.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mondelez jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mondelez Aktie

Mondelez: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...