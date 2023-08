Mondelez-Aktie: Analysten sind sich einig mit Kursziel von 66,62 EUR

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Mondelez zeigt eine positive Entwicklung an der Börse. Gestern konnte ein Kursplus von +0,32% erzielt werden und in den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf +0,95%. Doch was sagen die Experten dazu?

• Am 01.08.2023 erreicht Mondelez einen Anstieg von +0,32%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 66,62 EUR

• Die Mehrheit der Analysten empfehlen “Kauf”

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel lautet 66,62 EUR und würde Investoren einen Gewinn von -1,27% ermöglichen. Derzeit sehen elf Bankanalysten die Aktie als starkes Kaufsignal und nur sechs Analysten bewerten sie mit “halten”. Fünf Experten teilen die optimistische Einschätzung für Mondelez.

Zusätzlich bestärkt wird diese Einschätzung durch das Guru-Rating mit einem Wert von 4,23.

Trotzdem sollten Investoren immer...