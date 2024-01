Ocean Line Port Development Aktie: Hammer-Nachricht!

Ocean Line Port Development wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,58, während das Branchen-KGV bei 13,91 liegt. Dies ergibt eine Differenz von 74 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Ocean Line Port Development-Aktie ein Durchschnitt von 0,32 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,345 HKD, was einem Unterschied von +7,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Ocean Line Port Development eine Dividendenrendite von 10 % aus, was 1,77 Prozentpunkte mehr sind als der Branchendurchschnitt von 8,23 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Ocean Line Port Development überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkauf-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ocean Line Port Development-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.