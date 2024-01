Monday.Com Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Monday wird von Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 176,27 USD bewertet, was einer möglichen Kursabnahme um -6,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment zu Monday war in den letzten zwei Wochen neutral, zeigte jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen eine positive Tendenz. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 75,49 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 42, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz wird eine erhöhte Aktivität bei der Diskussion um die Aktie von Monday festgestellt, wodurch der Faktor "Gut" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Monday daher als "Gut" bewertet.