Monday.Com Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den vergangenen zwölf Monaten hat das Wertpapier von Monday insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 10 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Monday. Die durchschnittliche Kursprognose von 176,27 USD ergibt ein Abwärtspotential von -6,98 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 189,49 USD. Dies deutet auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Monday führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Monday liegt bei 48,89, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Monday daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 157,61 USD für die Monday-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 189,49 USD, was einer positiven Abweichung von 20,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Monday eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Monday von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.