Moncler SPA Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Moncler":

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Moncler Spa keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Unsere Analysten haben die Stimmung bezüglich Moncler Spa in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Moncler Spa liegt bei 75,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft gilt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und folglich als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Moncler Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 58,53 EUR. Der letzte Schlusskurs von 68,16 EUR weicht somit um +16,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 61,42 EUR eine Abweichung von +10,97 Prozent, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Moncler Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.