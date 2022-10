Monatlicher Zahler für passives Einkommen gesucht? Dieser hier bietet derzeit über 7,5 % Dividendenrendite!

Gerade in der jetzigen Situation könnte ein zusätzliches passives Einkommen sicherlich eine sehr gute Angelegenheit sein. Denn so wäre es eventuell möglich, die derzeit rasant steigende Inflation ein wenig abzumildern.

Viele Anleger setzen hier auf solide Dividendenaktien, weil man sich gerade mit ihnen relativ unkompliziert ein passives Einkommen generieren kann. Aber auch ganz generell sind wohl die regelmäßigen Dividendenzahlungen als äußerst angenehm anzusehen.

Vor allem dann, wenn sie in relativ kurzen Abständen erfolgen. In dieser Angelegenheit könnte vielleicht das US-amerikanische Unternehmen Main Street Capital (WKN: A0X8Y3) interessant erscheinen. Als Anleger kommt man hier nämlich sogar in den Genuss von monatlichen Dividendenzahlungen.

Dies ist sicherlich ein sehr aktionärsfreundlicher Ausschüttungszyklus, den das im Jahr 1997 gegründete Finanzdienstleistungsunternehmen hier an den Tag legt. Main Street Capital ist in Houston (Texas) beheimatet und hat sich darauf spezialisiert, kleineren und mittleren Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen.

Für über 200 Firmen wurden dabei bereits flexible Private-Equity- und Fremdkapitallösungen bereitgestellt. Und damit hat man sie beispielsweise bei einer Umstrukturierung oder weiterem Wachstum unterstützt.

Doch kommen wir jetzt zur Dividende

Dass von Main Street Capital die Gewinnbeteiligung monatlich ausgezahlt wird, dürfte sicherlich gerade für all jene Anleger reizvoll sein, die sich mit Dividenden ein passives Einkommen aufbauen möchten. Und sie könnten auch noch über einen weiteren Aspekt hocherfreut sein.

Erst Anfang August gab es nämlich die Meldung, dass die Dividende ein klein wenig angehoben wird. Und so kommen die Investoren seit Oktober in den Genuss, alle vier Wochen mit 0,22 US-Dollar je Aktie eine um 2,3 % höhere Gewinnausschüttung zu erhalten.

Für den Zeitraum von einem Jahr bedeutet dies also eine Gesamtdividende von 2,64 US-Dollar je Anteilsschein. Mit diesem Wert lässt sich beim derzeitigen Aktienkurs eine hohe Dividendenrendite von 7,62 % errechnen. Was gerade für Neueinsteiger sicherlich attraktiv erscheinen könnte.

Trotz der diesjährigen Anhebung gehört der texanische Finanzdienstleister aber leider nicht zu den Firmen, die ihre Ausschüttung regelmäßig erhöhen. Und im Zuge der Coronapandemie musste die Dividende im Jahr 2020 sogar etwas gesenkt werden. Aber trotz allem kann man sich als langjähriger Investor heute über eine Gewinnbeteiligung freuen, die um 47 % höher liegt als noch vor zehn Jahren.

Blicken wir noch auf die Aktie

Da die Aktie von Main Street Capital erst im März 2007 ihr Börsendebüt feierte, kann sie demzufolge noch keine so lange Börsenhistorie vorweisen. Doch man kann am Chartbild erkennen, dass sie im Frühjahr 2009 eine Aufwärtsbewegung begann, die bis zur Corona-Panik im März 2020 anhielt.

Nach ihrem pandemiebedingten Absturz konnte sie aber an diese recht zeitnah wieder anknüpfen. Und am 19.11.2021 erreichten die Papiere mit 46,61 US-Dollar dann schließlich ihren bisherigen Höchststand.

Aber auch die Main-Street-Aktie ist von den diesjährigen Börsenturbulenzen nicht verschont geblieben. Und so liegt ihr Kurs mit 34,66 US-Dollar (21.10.2022) aktuell 22 % tiefer als Anfang Januar.

Doch für Investoren, die sich ein passives Einkommen aufbauen möchten, sind die Kursschwankungen sicherlich auszuhalten. Denn die Dividende wurde ja jeden Monat pünktlich weitergezahlt. Und dies sollte für sie ja bestimmt den wichtigsten Aspekt darstellen.

Die Aktie von Main Street Capital könnte also eher für Dividendeninvestoren geeignet sein. Mit hohen Kursgewinnen, wie sie zum Beispiel Wachstumswerte häufig aufweisen, ist bei ihr nämlich nicht unbedingt zu rechnen.

Aber eventuell birgt der aktuell gedrückte Kurs ja auch ein gewisses Turnaround-Potenzial. Hinzu kommen noch die monatlichen Ausschüttungen und eine recht hohe Dividendenrendite. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte sich mit der Main-Street-Aktie also eventuell einmal etwas genauer beschäftigen.

Der Artikel Monatlicher Zahler für passives Einkommen gesucht? Dieser hier bietet derzeit über 7,5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022