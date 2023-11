Monarch Mining Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Monarch Mining-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse eine negative Entwicklung im Vergleich zu den gleitenden Durchschnittswerten der letzten 50 und 200 Tage. Der Kurs von 0,005 CAD liegt derzeit 50 Prozent unter dem GD50, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis des GD200 beträgt die Distanz sogar 87,5 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung im Interesse an der Monarch Mining-Aktie gezeigt haben, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion über Monarch Mining. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen negative Stimmungen, aber überwiegend neutrale Stimmungen an insgesamt fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt einen neutralen Wert von 50 Punkten, während der RSI der letzten 25 Tage aufzeigt, dass die Monarch Mining-Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser abweichenden Bewertung erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.