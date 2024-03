Monarch Casino, Resort Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Dividendenrendite von Monarch Casino & Resort beträgt aktuell 1,77 Prozent, was 1,6 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Monarch Casino & Resort im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,38 Prozent erzielt, was 5,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,8 Prozent, während Monarch Casino & Resort aktuell 5,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Monarch Casino & Resort verläuft bei 66,89 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie ein "Gut"-Signal erhält. Der Aktienkurs ging bei 73,2 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +9,43 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 69,35 USD und einer Differenz von +5,55 Prozent gut ab. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Monarch Casino & Resort eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.