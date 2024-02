Monarch Casino, Resort Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Monarch Casino & Resort ist laut unseren Analysten überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 61,65, während der RSI25 für 25 Tage bei 49,07 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,77 Prozent liegt Monarch Casino & Resort leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung, da die Differenz nicht signifikant ist. Die Dividendenrendite kann sich jedoch täglich ändern, da sie vom Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs abhängt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Monarch Casino & Resort als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 16,37 insgesamt 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 47,65 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und einer Gesamtbewertung von "Gut".