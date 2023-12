Monarca Minerals Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung der Anleger zu Monarca Minerals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Monarca Minerals bei -33,33 Prozent und damit mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,75 Prozent, wobei Monarca Minerals mit 22,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Monarca Minerals verläuft derzeit bei 0,02 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,01 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,01 CAD, was für die Monarca Minerals-Aktie einer aktuellen Differenz von 0 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Monarca Minerals festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Monarca Minerals in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.