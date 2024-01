Monarca Minerals Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) für Monarca Minerals-Aktie liegt derzeit bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 57,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Monarca Minerals.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Monarca Minerals mit -33,33 Prozent um mehr als 23 Prozent darunter. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -10,54 Prozent, wobei Monarca Minerals mit 22,79 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,02 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 0,01 CAD um -50 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Monarca Minerals in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.