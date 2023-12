Monalisa Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monalisa liegt derzeit bei 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche (mit einem KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Monalisa eine Performance von -28,63 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche (mit einem durchschnittlichen Rückgang von -0,16 Prozent) zu einer Unterperformance von -28,47 Prozent führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang des "Industrie"-Sektors von -0,1 Prozent liegt Monalisa mit einer Unterperformance von 28,53 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Monalisa diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend grüne Werte. Negative Diskussionen gab es keine, und an insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Monalisa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividende von Monalisa liegt bei 0,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,52 % nur leicht niedriger ist. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Ausschüttung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

