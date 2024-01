Monalisa Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Monalisa beträgt das aktuelle KGV 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Das bedeutet, dass Monalisa aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Monalisa in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Deshalb erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Monalisa in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert einen Indikator aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI liegt Monalisa momentan bei 29,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI25 liegt Monalisa bei 62,2, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält Monalisa in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Wer aktuell in die Aktie von Monalisa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,99 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Bauprodukte erzielen. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral".