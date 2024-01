Monalisa Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Monalisa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 0,38 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Monalisa im Branchenvergleich eine Underperformance von -29,02 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent im letzten Jahr, und Monalisa lag 29,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Monalisa derzeit einen Wert von 0,99 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Monalisa eingestellt waren. Es gab an fünf Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Monalisa daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monalisa beträgt derzeit 17, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.