Monalisa Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Monalisa wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,55 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25-Wert von 53,79 führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche hat Monalisa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,15 Prozent erzielt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 19,47 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Monalisa liegt mit 0,99 Prozent nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für Monalisa festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.