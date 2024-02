Monadelphous Aktie: Ist es das gewesen?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Monadelphous ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 24,9 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 27,41 liegt. Dies bedeutet, dass Monadelphous um 9 Prozent unterbewertet ist, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite von Monadelphous 4,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,61 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Monadelphous basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, insgesamt also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Monadelphous beträgt aktuell 40,54 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 56,46 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird Monadelphous somit mit einer "Gut"-Empfehlung für das KGV, einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik und einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments versehen. Der Relative Strength Index führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.