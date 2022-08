Momentum wächst rund um die Vision 2045-Kampagne für eine umweltfreundlichere Wirtschaft

London (ots/PRNewswire) -In der ausklingenden Pandemie bringt die TBD Media Group Unternehmen zusammen, die sich für eine bessere Welt für alle einsetzenDie Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute steht, sind gewaltig, aber wir sollten uns nicht von ihnen überwältigen lassen. Das ist das Signal, das von den ehrgeizigen Wirtschaftsführern des Projekts Vision 2045 ausgeht, die sich mit Innovation, Zusammenarbeit, Einfallsreichtum und Tatkraft der Gegenwart stellen.Während wir über das langfristige Schicksal unseres Planeten nachdenken, bietet die Vision 2045 einen Fahrplan für unser Überleben als Spezies und das endgültige Schicksal unserer Welt.Das renommierte Produktionsunternehmen TBD Media Group (https://www.tbdmediagroup.com/) hat Unternehmen aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Branchen zusammengebracht, um die Maßnahmen vorzustellen, die heute den Standard für bessere Praktiken zum Schutz von Menschen, Umwelt und Gewinn setzen.In einer Reihe von fesselnden Dokumentarfilmen erzählt die TBD Media Group einem globalen Publikum, wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung angegangen werden: Von der Umgestaltung der Investitionsmärkte bis hin zum Einsatz neuester Technologien zur Dekarbonisierung der Lieferkette bieten diese Filme Vordenkern eine Plattform, um ihre Strategie zum Schutz und zur Wiederherstellung unserer natürlichen Ressourcen zu erläutern.Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, betont:„Wir beobachten einen enormen Wandel in der Einstellung von Unternehmen auf der ganzen Welt, die über kurzfristige Gewinne hinausblicken und sich eine gerechtere Zukunft, einen saubereren Planeten und langfristige Nachhaltigkeit vorstellen. Die UNO hat die Unternehmen der Welt vor eine große Herausforderung gestellt, und wir erleben, dass die mutigsten und leidenschaftlichsten Führungskräfte sich dieser Herausforderung stellen. In einem Medienumfeld, das von schlechten Nachrichten beherrscht wird, bin ich stolz darauf, dass das TBD-Filmteam sein Talent einsetzt, um all jenen Hoffnung zu geben, die sich fragen, ob die Probleme der Welt gelöst werden können. Sie können es, und diese Filme erklären, wie."Zanini ist davon überzeugt, dass diese Art von Engagement für einen positiven Wandel unerlässlich ist. Er erklärt:„Wir können uns den Luxus des Pessimismus nicht leisten. Nur Optimisten können sich eine bessere Zukunft vorstellen, und die TBD Media Group hat als Teil der Nachrichtenlandschaft die Verantwortung, die Fortschritte der Unternehmen der Vision 2045 hervorzuheben. Die Lösungen für unsere dringendsten Probleme existieren, wir müssen nur die Lehren daraus ziehen."Die Dokumentarserie Vision 2045 untersucht, wie die ehrgeizigsten Unternehmen der Welt Innovationen nutzen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen.Unternehmen, die an dieser Einführung beteiligt waren:GALP (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/the-journey-through-the-transition-to-sustainable-energy) UPLIGHT (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/the-software-company-creating-connections-for-a-greener-grid) PROGRESS-WERK (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/driving-sustainability-in-the-mobility-industry) ASTM (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/technology-is-powering-a-new-smart-era-of-infrastructure)ESSITY (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/the-future-of-hygiene-and-health-how-a-holistic-approach-to-sustainability-is-driving-a-healthier-world)HOFFENHEIM (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/the-common-value-approach-how-a-village-football-club-is-taking-on-the-big-cities)FAIRTRADE (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/a-world-in-which-trade-is-based-on-fairness)DORSCH HOLDINGS (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/dorsch-gruppe-is-shaping-sustainable-living-spaces-worldwide)LINDERSTROM (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/a-circular-approach-to-business-can-be-the-answer-to-sustainability-in-the-textile-industry)HARRYBROT (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/revisioning-sustainability-in-the-bread-making-industry)MASHOLDINGS (https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/product-lives-and-planet-changed-for-good-how-an-apparel-manufacturer-embraces-a-holistic-approach-to-sustainability) HANWHA (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbrandfeature%2Ftbd-media-group%2Fvision-2045-building-on-the-momentum%2Fapproaching-carbon-emissions-and-climate-change-with-creative-technological-ingenuity&data=05%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C4188aa123fb14cdfd8e508da868db9f1%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637970240527448939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UhBVv5n9ZP29423Bd4fa0F6PM3EAxVMJoYvsRMEkzs%3D&reserved=0)Weitere Informationen zur Kampagne Vision 2045 finden Sie hier https://vision2045.com/Informationen zur TBD Media Group:Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. 