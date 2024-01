Die Momentum-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Momentum beträgt das aktuelle KGV 3. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 22. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Momentum daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Momentum liegt bei 100, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 77, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Momentum wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Momentum von 0.078 HKD mit -22 Prozent Entfernung vom GD200 (0,1 HKD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,1 HKD auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet, da der Abstand -22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Momentum-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.