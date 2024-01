Momentum Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Momentum liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,9 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs die Dividendenrendite. Momentum weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 %. Aufgrund dieser Differenz von 5,92 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen zu Momentum in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung neutral war und die Themen in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Momentum. Der GD200 des Wertes beträgt 0,1 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,092 HKD liegt, was einer Abweichung von -8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,1 HKD führt zu einer Abweichung von -8 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit einem Rating "Schlecht" bewertet.