Momentum Aktie: Es gibt was neues!

Die Finanzdienstleistungsfirma Momentum erhält derzeit eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was einer Differenz von -5,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Analysten.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Momentum ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,11 auf, was 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,61. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Momentum-Aktie der letzten 200 Handelstage um 3 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Momentum-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.