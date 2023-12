Molson Coors Brewing Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Die Diskussionen über Molson Coors Beverage in den sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt, die alle auf eine negative Entwicklung hindeuten. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Molson Coors Beverage bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aktuelle Reports der Analysten bestätigen diese Beurteilung, und das Rating für das Molson Coors Beverage-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 61,5 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 0,41 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Molson Coors Beverage von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Molson Coors Beverage derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 1 Prozentpunkt führt zu der Einstufung "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Molson Coors Beverage zu verzeichnen waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls auf den roten Bereich. Aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und Diskussionen um das Unternehmen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Molson Coors Beverage ein "Schlecht"-Rating basierend auf den Anlegerstimmungen, den Analystenbewertungen und der Dividendenpolitik.