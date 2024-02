Angkor Resources Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Die Diskussionen rund um Angkor auf den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Kommentare, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Angkor scheint bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet zu sein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Angkor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Angkor aktuell bei 0,09 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,11 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +22,22 Prozent zum GD200 aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen neutralen Wert von 35,71. Zusammenfassend wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

