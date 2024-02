Molson Coors Brewing Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Die Molson Coors Beverage Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 62,66 USD erreicht, was +0,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 -0,32 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" angesehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Molson Coors Beverage in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Demnach wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was dazu führt, dass die Aktie auf dieser Stufe insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite der Molson Coors Beverage liegt derzeit bei 2,67 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,4 Prozent. Im Vergleich zur "Getränke"-Branche ist der Wert sogar um -10 Prozentpunkte niedriger, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Molson Coors Beverage Aktie mit einem Wert von 11,54 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Getränke" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 30. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält somit auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.