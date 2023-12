Molson Coors Brewing Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat stetig verbessert hat. Dies wird mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger erwähnt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Molson Coors Beverage-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Molson Coors Beverage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -14,97 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,5 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Molson Coors Beverage jedoch 149,28 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Molson Coors Beverage eingestellt waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Molson Coors Beverage von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Die Molson Coors Beverage ist derzeit mit einem RSI von 12,79 überverkauft, was als Signal für "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Gut".