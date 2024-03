Molson Coors Brewing Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Molson Coors Beverage ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führte. Diese Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 0 schlechte und 9 gute Signale sichtbar wurden. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut"-Empfehlung ableiten, was insgesamt zu einer positiven Anleger-Stimmung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Getränke) erscheint Molson Coors Beverage aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,54, was einem Abstand von 67 Prozent zum Branchen-KGV von 34,68 entspricht. Auf Grundlage dieser fundamentalen Daten ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Molson Coors Beverage ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein überverkauftes Bild, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Molson Coors Beverage insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Die jüngsten Analysen führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", wobei eine Kursprognose von 66,29 USD ein Abwärtspotential von -2,05 Prozent nahelegt. Aus diesen Gründen wird eine "Neutral"-Empfehlung für Molson Coors Beverage abgegeben.

Molson Coors Brewing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Molson Coors Brewing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Molson Coors Brewing-Analyse.

Molson Coors Brewing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...