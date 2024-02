Molson Coors Brewing Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Die technische Analyse der Molson Coors Beverage ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 62,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 62,74 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,16 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 62,12 USD, was einen Abstand von +1 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Einschätzungen der Analysten für Molson Coors Beverage in den letzten zwölf Monaten ergeben 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 65,83 USD, was einer möglichen Steigerung der Aktie um 4,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Dividendenrendite für Molson Coors Beverage beträgt derzeit 2,67 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,43 Prozent liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Molson Coors Beverage eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Molson Coors Beverage eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Molson Coors Beverage daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.