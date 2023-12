Molson Coors Beverage Company Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Molson Coors Beverage-Aktie stattgefunden. Davon wurden 2 als "Gut", 6 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Neutral", mit 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 61,5 USD, was einem Abwärtspotential von -1,3 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Molson Coors Beverage-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 12,79 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 30, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Molson Coors Beverage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung, während die Optimierungsprogramme hingegen mehrheitlich Verkaufssignale berechnet haben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Molson Coors Beverage-Aktie also ein "Gut"-Rating für die Stimmungslage der Anleger, während das Rating auf Basis der Diskussionsintensität "Schlecht" ausfällt.