Molina Healthcare-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Molina Healthcare-Aktie liegt bei 8,07, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Molina Healthcare mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 89,1 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um +19,48 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +5,94 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Molina Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 16,6 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -8,21 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance von Molina Healthcare um 3,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.