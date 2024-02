Molina Healthcare Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Gesundheitsdienstleister-Aktie Molina Healthcare weist derzeit ein Dividendenverhältnis von 0 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche einen negativen Unterschied von -90,94 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 330,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 398,14 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +20,54 Prozent zum GD200 und von +7,69 Prozent zum GD50. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung gegenüber Molina Healthcare war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Die Auswertung ergab 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche hat Molina Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,7 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +12,16 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Molina Healthcare um 22,82 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.