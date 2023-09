Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "XTM":

Per 12.09.2023, 21:39 Uhr wird für die Aktie Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment am Heimatmarkt Vienna der Kurs von 54.9 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Wie Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment-Aktie ein Durchschnitt von 58,21 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,9 EUR (-5,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (54 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment aktuell 3,7. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.