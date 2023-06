Moldawien Digital Gipfel 2023: Moldawien entwickelt sich zum führenden Tech-Hub in Mittel- und Osteuropa

Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire) -Moldawien ist ein regionaler Vorreiter bei der Digitalisierung, und derzeit sind 40 % der öffentlichen Dienstleistungen, die für die allgemeine Bevölkerung und insbesondere für Unternehmer bestimmt sind, online verfügbar. Um den Trend zur Digitalisierung aufrechtzuerhalten, hat sich die Regierung der Republik Moldau zum Ziel gesetzt, die Zahl der für die Bürger bestimmten öffentlichen Dienste im nächsten Jahr zu verdoppeln. Die wichtigste Säule für Moldawien, um ein echtes digitales und innovatives Zentrum in Mittel- und Osteuropa zu werden, ist die Schaffung einer komplexen Plattform, die Zugang zu wichtigen technologischen Ressourcen, Fachwissen und Know-how sowie zu Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten bietet. Der jüngste Moldova Digital Summit (https://moldovadigitalsummit.md/), der von ATIC organisiert wurde, war die größte Veranstaltung, die der digitalen Transformation und den technologischen Innovationen in Moldawien gewidmet war. 2.500 Teilnehmer nahmen daran teil, darunter 68 Redner, Experten und führende Vertreter der Technologie- und Geschäftswelt aus 30 Ländern.Das Thema der Veranstaltung "Evolve towards a Borderless Future" zeigt die Richtung, in die sich Moldawien bewegt, geprägt von globalen Trends.Die G2C-Grenzen wurden auch durch die Einführung der Super-App "EVO" der moldawischen Regierung zum Verschwinden gebracht, die den Zugang zu allen öffentlichen Diensten auf Knopfdruck ermöglichen wird. Darüber hinaus: Die E-Governance-Agentur der Republik Moldau hat ein Memorandum mit Rumänien unterzeichnet, das die Entwicklung eines gemeinsamen digitalen Raums zwischen den beiden Ländern vorsieht.Ab 2022 verzeichnete der IKT-Sektor in derRepublik Moldau mit über 45 % die höchste Wachstumsrate aller Wirtschaftssektoren, beschäftigt 3 % der aktiven Bevölkerung und leistet einen bedeutenden Beitrag von etwa 7,4 % zum BIP des Landes, der 11 % der Exporte des Landes im Wert von über 500 Millionen USD ausmacht.Die Republik Moldau hat Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet, womit sie auf Platz 6 der Länder mit den niedrigsten Festnetz-Breitbandkosten rangiert, und verfügt über eine 100 %ige Mobilfunknetzabdeckung. Der gesetzliche Rahmen für IT-Kampagnen positioniert Moldawien auf regionaler Ebene als das Land mit den attraktivsten Unternehmensanreizen, wie z.B. einer einheitlichen Umsatzsteuer von 7 % innerhalb des Moldova Innovation and Technology Parks (MITP) (https://mitp.md/) - ein virtueller Park, der die besten Praktiken der EU kombiniert und bürokratische Verfahren vereinfacht.Mitarbeiter von MITP-Einwohnern haben jetzt die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, IT-Visa erleichtern die Einstellung ausländischer Talente, und neue Gesetze für "kontaktlose Geschäfte" minimieren die Notwendigkeit einer physischen Präsenz in der Republik Moldau.Der Moldova Digital Summit wird vom moldawischen Verband der IKT-Unternehmen (https://ict.md/) unter der Schirmherrschaft des Premierministers organisiert und von USAID, den Regierungen von Schweden, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz sowie der EU-Delegation finanziert.Video - https://www.youtube.com/watch?v=QtdkHhrAIA0Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2108582/ATIC.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moldawien-digital-gipfel-2023-moldawien-entwickelt-sich-zum-fuhrenden-tech-hub-in-mittel--und-osteuropa-301858306.htmlPressekontakt:Svetlana Gore,+373 680 79 770,sgore@ict.mdOriginal-Content von: ATIC, Moldova Association of ICT Companies, übermittelt durch news aktuell