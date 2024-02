Moldau: SPD-Außenpolitiker Roth warnt vor Einmarsch Russlands

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth (SPD), warnt angesichts der jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Republik Moldau vor einer Ausweitung des russischen Angriffskriegs. "Die dramatischen Entwicklungen in Moldau zeigen, dass der russische Imperialismus nicht allein auf die Ukraine beschränkt ist", sagte Roth der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgaben)."Während Europa abermals streitet und gespalten ist, eskaliert Russland munter weiter." Putin wolle mehr und nehme nun auch Moldau ins Visier.

"Russland hat überall in seiner Nachbarschaft eingefrorene Konflikte geschaffen, die nun nach Belieben aufgetaut werden können, um die Destabilisierung Osteuropas voranzutreiben. Der Hilferuf der prorussischen Separatisten in Transnistrien an Moskau ist ein abgekartetes Spiel und erinnert an die Entwicklungen in der Ostukraine kurz vor Russlands Einmarsch", sagte Roth.Das Ziel sei klar: "Putin will verhindern, dass sich Moldau weiter an die EU annähert." Roth appellierte an die Europäische Union: "Die EU muss jetzt entschlossen und geschlossen an der Seite Moldaus stehen und deutlich machen: Osteuropa ist nicht der Vorhof der Macht Putins."

