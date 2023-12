Moiselle Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Die Dividendenrendite von MoiSchlechte liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -6,17 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von MoiSchlechte beträgt derzeit 78, was bedeutet, dass die Börse 78,53 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 138 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 33. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von MoiSchlechte 0,19 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,241 HKD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,84 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Abstand von +41,76 Prozent bei einem Stand von 0,17 HKD. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei MoiSchlechte in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.