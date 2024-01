Moiselle Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei MoiSchlechte. Dies bedeutet, dass in den sozialen Medien keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen festgestellt wurden, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von MoiSchlechte mit einem Wert von 78,53 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 32,79. Dies bedeutet, dass das Unternehmen als überbewertet eingestuft wird und daher eine "Schlecht"-Empfehlung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat MoiSchlechte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,14 Prozent erzielt. Dies liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von 18,72 Prozent, was eine Underperformance von -0,58 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich zeigt sich jedoch eine Überperformance von 13,81 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,19 HKD für den Schlusskurs der MoiSchlechte-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,249 HKD, was einer Abweichung von +31,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,18 HKD und einer Abweichung von +38,33 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält MoiSchlechte in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.