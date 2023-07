Mohawk Industries Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Mohawk Industries weist am 31.07.2023, 08:10 Uhr einen Kurs von 107.06 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Einrichtungsgegenstände" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mohawk Industries auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Mohawk Industries in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mohawk Industries wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Mohawk Industries-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Mohawk Industries-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 122,36 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 14,29 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (107,06 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Mohawk Industries somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mohawk Industries-Aktie hat einen Wert von 65,94. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,1). Wie auch beim RSI7 ist Mohawk Industries auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,1). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Mohawk Industries.