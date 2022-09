Mohamed Matmati: Wie sich finanzielle Unabhängigkeit und Freude am Beruf verwirklichen lassen

Mainz (ots) -Erfolg im Beruf und ein erfülltes Privatleben - davon träumen die meisten. Leicht umsetzen lässt sich der Wunsch allerdings nicht. Mohamed Matmati ist selbstständiger Finanzberater für den privaten Haushalt bei der TELIS FINANZ AG. Er berät seine Kunden zu allen Themen rund um Finanzen, Vorsorge und Vermögen. Als Teil des PowerPeople-Teams unterstützt er aber auch engagierte Menschen bei ihrer beruflichen Karriere. Wie ihm das mithilfe der acht Lebenssäulen gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Viele Angestellte bei Banken und Versicherungen hätten gerne mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Die Sicherheit darf dabei allerdings nicht zu kurz kommen. Dabei ist finanzielle Unabhängigkeit natürlich die Voraussetzung für all das. "Wenn es beruflich nicht so gut läuft, schlägt sich das in der Regel auf das Privatleben nieder", sagt Mohamed Matmati. "Wer auf der Arbeit ständig eingespannt ist, ohne dass sich echte Karrieremöglichkeiten ergeben, der wird zu Hause auch nicht glücklich sein", sagt der Experte. Am Ende fühle man sich, als ob er in einer Tretmühle gefangen wäre. Die Umsetzung der Erwartungen und Wünsche, die mit dem familiären Bereich verbunden sind, rückt in immer weitere Ferne. "Im Job läuft man und läuft man, ohne von der Stelle zu kommen. Häufig ist es so, dass ein kräftiger Anstoß von außen nötig ist, um sich aus dieser unangenehmen Situation zu befreien."Mohamed Matmati liebt seinen Beruf. Er ist als selbstständiger Finanz- und Vorsorgeberater für die TELIS FINANZ AG tätig. Seinen Kunden erklärt er, wie sie ihre Haushaltskosten senken und ihre Einnahmen erhöhen. Es geht natürlich auch um eine ausreichende Vorsorge für den Ruhestand und um den Vermögensaufbau durch Immobilien und Investments. Mohamed Matmati versteht sich als Unternehmensberater für den privaten Bereich, weil er den Haushalt seiner Kunden als kleines Unternehmen ansieht. Für ihn muss eine Beratung zum Thema Finanzen unabhängig, fair und ganzheitlich sein. Das Motto lautet: mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. "Es sind die zentralen Punkte auf dem Weg zu einem glücklichen Leben", erklärt der Experte. "Sie gelten für meine Kunden und selbstverständlich auch für mich. Ich konnte alle drei Punkte verwirklichen. Deswegen helfe ich nun anderen bei der Umsetzung." Mit den anderen sind nicht nur seine Kunden gemeint, sondern auch engagierte Menschen, die er als Teil des PowerPeople-Teams der TELIS FINANZ AG dabei unterstützt, private Interessen mit beruflichen Ambitionen zu verbinden.Die acht Lebenssäulen für einen harmonischen AlltagMohamed Matmati und andere Experten des PowerPeople-Teams leiten als Mentoren zahlreiche Menschen an, privates Glück und berufliche Selbstverwirklichung in Balance zu bringen. Für das Gelingen dieses Projekts sind die acht Lebenssäulen maßgeblich: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft und nicht zuletzt Lebensfreude. "Wenn an einer einzelnen Stelle etwas nicht stimmt, kommt das gesamte System aus dem Gleichgewicht", betont Mohamed Matmati. "Geht es über einen längeren Zeitraum immer so weiter, können körperliche und seelische Leiden die Folge sein. Die berufliche Seite steht da oft ganz oben auf der Liste" Dabei seien eine mangelnde berufliche Perspektive, geringe Wertschätzung durch den Arbeitgeber und ein niedriges Einkommen die Auslöser. Die Planlosigkeit übertrage sich dann bald auf den privaten Bereich. "Unter meinen Mitarbeitern ist ein ehemaliger stellvertretender Filialleiter einer Bank. Er ist glücklich, dass er sich jetzt endlich weiterentwickeln kann und beruflich und finanziell unabhängig ist."Wie Mohamed Matmati zum PowerPeople-Team kamDas PowerPeople-Team zeigt die Chancen und grenzenlosen Möglichkeiten nicht nur auf, sondern lebt sie auch vor. Es geht um ein starkes Team dynamischer Menschen, um Motivation, Leidenschaft und Visionen. Wer Teil des Teams wird, verwirklicht seine eigenen Ziele und Träume, doch er ist dabei nicht allein. Er hat Gleichgesinnte an seiner Seite und die Erfolge werden gemeinsam gefeiert. "Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe, als selbstständiger Berater in Sachen Finanzen tätig zu werden", erzählt Mohamed Matmati. "Holger Jost hat mich schon 2009 auf die ausgezeichnete Perspektive hingewiesen. Der Wechsel hat dann erst zehn Jahre später stattgefunden. In der ganzen Zeit hatten wir allerdings regelmäßigen Kontakt. Heute bin ich sehr froh, dass ich den Schritt zu finanzieller und beruflicher Unabhängigkeit gewagt habe. Ich trage Eigenverantwortung, habe Spaß am Beruf und gehe mit Freude durchs Leben."