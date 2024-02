Mogo Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Finanzanalyse des Unternehmens Mogo zeigt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -6,22 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben unsere Analysten Mogo heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mogo liegt bei 49,12, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Somit wird der RSI als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an, wofür die Bewertung ebenfalls "Neutral" lautet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Mogo hin. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen von unseren Analysten als "Gut" bewertet wird.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist Mogo ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,5 auf, während der Branchendurchschnitt bei 128,11 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und dementsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.